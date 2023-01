Die HSG Kaiserslautern hat die Hinrunde in der Handball-Pfalzliga auf dem vierten Tabellenplatz beschlossen. Obwohl sich die Mannschaft von Trainer Ivan Vukas mit zwei klaren Niederlagen in Folge in die Winterpause verabschiedet hat, liegt sie absolut im Soll.

Der Plan, sich mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TSV Speyer ins neue Jahr zu verabschieden, ging aus Sicht der Rot-Weißen nicht auf. Auch beim Tabellenzweiten HSG Dudenhofen/Schifferstadt musste man sich eine Woche zuvor klar geschlagen geben. Dass die beeindruckende Serie von sieben Siegen in Folgen in den Topspielen riss, hatte auch mit krankheitsbedingten Ausfällen zu tun. „Wir sind mit der Hinrunde insgesamt sehr zufrieden. Die letzten beiden deutlichen Niederlage zum Abschluss haben trotzdem weh getan. Die Pause kam für uns zum richtigen Zeitpunkt, wir konnten alle mal ein wenig durchschnaufen und starten jetzt mit frischer Energie in die Rückrunde“, erläutert Co-Trainer Thomas Brosig, dessen Mannschaft am Sonntag (18 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenachten TG Waldsee in die Rückrunde startet.

Das Hinspiel konnte die HSG mit 39:32 für sich entscheiden. Es war der Auftakt zu einer starken Hinrunde, in der aus den ersten neun Spielen acht Siege geholt wurden. Mit rund 35 Toren im Schnitt stellen die Lauterer bislang den treffsichersten Angriff. Defensiv offenbarte die Mannschaft in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause allerdings noch sehr viel Luft nach oben und kassierte in beiden Spielen zusammen 80 Gegentore.

Alle an Bord

„Wir müssen und wollen uns in unserem Defensivverhalten verbessern, darauf richten wir unser Hauptaugenmerk für die Rückrunde. Das muss in die Köpfe der Spieler hinein und dann Woche für Woche abgerufen werden. Im Angriff haben wir viel individuelle Qualität, aber in den absoluten Topspielen hat das in der Hinrunde eben nicht gereicht, um auch da zu punkten“, stellt Brosig klar.

Ihr Saisonziel, am Ende unter den besten fünf Mannschaften zu stehen, hat seine Mannschaft trotz der jüngsten Rückschläge nach wie vor fest im Blick. Beim Trainingsauftakt am 4. Januar konnte Coach Ivan Vukas nahezu den kompletten Kader begrüßen, Langzeitverletzte sind nicht zu beklagen. Das erste Heimspiel im neuen Jahr steht am 22. Januar (18 Uhr/Schillerschule) gegen Spitzenreiter Friesenheim/Hochdorf III auf dem Programm.