Vier-drei-zwei-eins-zero: Mit Getöse landete am Donnerstagabend die „Raumsonde“ Voyager IV auf der interstellaren Bühne der Fruchthalle. Aus dem Sonnensystem hatte sie außerirdische Musik mitgebracht, die gar nicht so unbekannt war: eine Adaption von Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ und gleichzeitig eine Weiterführung von „Pictures At An Exhibition“ der Progressiv Rocker Emerson, Lake & Palmer. Eine Lichtshow und eingeblendete Bilder von Stefano Cattaneo gestalten die Show zu einem Multi-Media-Ereignis für alle Sinne.

Auf der Homepage von Markus Schinkel findet sich ein Spruch von Thomas Morus: „Tradition ist nicht die Aufbewahrung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“