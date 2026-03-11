Der diesjährige Kultursommer wird von 1. bis 3. Mai in Kaiserslautern eröffnet – als Teil der Feiern zum Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“. Der Vorverkauf läuft nun.

Zum Auftakt der Eröffnung des Kultursommers, der unter dem Motto „Die goldenen Zwanziger“ steht, gibt es am 1. Mai zwei Konzerte im Kulturzentrum Kammgarn: Zu Gast sein wird ab 20 Uhr das Moka Efti Orchestra, bekannt aus der Serie „Babylon Berlin“. Die Swing-Bigband spielt Musik der 1920er-Jahre – passend zum Kultursommermotto. Danach schlägt die britische Formation Nubiyan Twist ab 22 Uhr eine Brücke in die Gegenwart, sie mixt Jazz, Afrobeat und Hip-Hop mit Referenzen an den Swing der 1920er-Jahre. Karten gibt es unter www.kammgarn.de.

Am Samstag, 2. Mai, werden tagsüber kostenlose Kulturangebote auf einer „Kulturachse“ vom Schillerplatz zum Museum Pfalzgalerie (mpk) geboten: Foto-Installationen, Walk-Acts, Theater, Artistik und Musik. Sobald es dunkel wird, gibt es Open-Air-Kino und Lichtinstallationen zum Motto „Die Goldenen Zwanziger“. Am Abend erlaubt das mpk einen exklusiven Blick in die Ausstellung zur 20er-Jahre-Architektin und -Designerin Eileen Gray – offizielle Eröffnung ist am Sonntag.

Drei Konzerte am Samstagabend

Ebenfalls am Samstagabend geben die Kantoreien der Stiftskirche ein Konzert unter dem Titel „Wirklich nur golden? Die vielen Stimmen der Zwanziger Jahre“. Infos und Karten gibt es unter www.kirchen-in-kl. Im Pfalztheater wiederum gastiert die Sängerin Dota mit Band, die ab 20 Uhr ein Programm zur Dichterin Mascha Kaléko spielt. Karten gibt es unter www.pfalztheater.de. In der Fruchthalle spielt ab 19.30 Uhr das Kareol Tanzorchester Klänge der 1920er-Jahre. Karten gibt es unter www.fruchthalle.de. Zum Abschluss läuft eine After-Show-Party im Pfalztheater.

Das vollständige Programm der Kultursommer-Eröffnung wird Anfang April veröffentlicht.