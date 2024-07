Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern, Bismarckstraße 17, lädt für Samstag, 20. Juli, 11 Uhr, zum Vortrag „Translation for Climate“ ein. Angela Kölling, Junior-Professorin an der Universität Mainz, wird in ihrem Vortrag die Rolle der Sprache und die Übertragung von Informationen im Bereich der Ökologie erläutern. Beim Übersetzen werden Infos von einem Kontext in einen anderen übertragen. Dies kann eine Vielzahl von Gefühlen hervorrufen. Kölling wird aufzeigen, wie die Stimme der Natur herausgefordert, verbessert und akzeptiert werden kann. Der Vortrag – der Eintritt ist frei – findet im Zuge der Ausstellung „Vision for Climate. The interfluencing Exposition“ statt, die noch bis zum 27. Juli gezeigt wird. Die Ausstellung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu sehen.