Die Pfalzmeisterschaften in Kaiserslautern werden noch lange in Erinnerung bleiben. Gutes Tennis bei hochsommerlichen Temperaturen und Lokalmatadore, die Akzente setzen.

Als am Pfingstmontag bei hochsommerlichen Temperaturen das Endspiel der Damen begann, stand Nike Lenz auf dem Centre Court. Für die Titelverteidigerin und Spielerin des TC RW Kaiserslautern war es ein Déjà-vu: Sie traf auf ihre Finalgegnerin des vergangenen Jahres, auf Maxine Sophie Kammerer vom BASF TC Ludwigshafen. Die beiden Spielerinnen führten die Setzliste an und waren ohne allzu große Probleme ins Endspiel eingezogen.

Im Viertelfinale hatte sich Nike Lenz gegen ihre Klubkameradin Emily Lascheck in zwei Sätzen durchgesetzt, und anschließend schlug sie Lilly Harlos vom BASF TC Ludwigshafen mit 6:3 und 6:3. Ebenfalls ohne Satzverlust erreichte Maxine Sophie Kammerer das Finale. In der Runde der letzten acht traf sie auf die Rot-Weiß-Spielerin Lucy Lascheck und besiegte sie mit 6:0 und 6:2. Auch ihre Halbfinalpartie gegen Cosima Bill vom TC BW Homburg gewann sie glatt in zwei Sätzen.

Nike Lenz zum zweiten Mal Pfalzmeisterin

Im Finale blieb der Ludwigshafenerin die erhoffte Revanche gegen Nike Lenz verwehrt. Gegen das konstante Spiel der Lautererin fand sie auch diesmal kein Mittel. Nike Lenz gewann wie im Vorjahr in zwei Sätzen die Oberhand. Von der Hitze zeigten sich die beiden Finalistinnen unbeeindruckt. „Vor den Pfalzmeisterschaften habe ich ein Turnier in Ägypten gespielt“, erzählte Maxine Sophie Kammerer. Auch da sei es sehr heiß gewesen. Im nächsten Jahr will sie erneut einen Versuch starten, den Pfalzmeistertitel zu gewinnen.

Neil Prickett, der Cheftrainer des TC RW Kaiserslautern, war überzeugt, dass Leon Sarishvili im Kampf um den Pfalzmeistertitel ein Wörtchen mitreden würde. Sein Schützling bestätigte diese Prognose eindrucksvoll. Der an Position drei gesetzte Nachwuchsspieler des TC Rot-Weiß erreichte das Endspiel. Im Halbfinale war er auf Alexander Haage getroffen. Der an eins gesetzte Spieler des BASF TC Ludwigshafen gewann gegen Sarishvili den ersten Satz deutlich mit 6:1 und dominierte auch im zweiten Satz. Beim Stande von 3:1 musste er die Partie wegen eines Krampfes unterbrechen. Er spielte dann weiter und verlor den zweiten Durchgang im Tiebreak. Danach gab er auf. Ein unglückliches Turnierende für den Finalisten des vergangenen Jahres.

Pavel Petrov in der Favoritenrolle

Im Endspiel traf Leon Sarishvili auf Pavel Petrov. Ein in Spanien lebender Russe, der für den TC RW Pirmasens das Racket schwingt. In eindrucksvoller Manier hatte Petrov das Finale erreicht. Er gab keinen Satz ab und schaltete den Vorjahressieger Max Amling im Viertelfinale aus. Danach besiegte er auch den starken Vincent Schneider vom BASF TC Ludwigshafen mit 6:4 und 6:0. Aufgrund dieser überzeugenden Auftritte fiel dem 22-Jährigen im Finale die Favoritenrolle zu. Leon Sarishvili leistete Petrov starken Widerstand, und so sahen die Zuschauer ein packendes Endspiel, das der Russe mit 6:2 und 6:4 für sich entschied. „Für mich war es ein tolles Erlebnis, zum ersten Mal bei den Pfalzmeisterschaften im Endspiel zu stehen“, sagte der 19 Jahre alte Rot-Weiß-Spieler.

Zu den Siegern dieser Pfalzmeisterschaften gehörte auch Noel Hinkelmann. Der Spieler des Park TC Siegelbach trat in der Herrenkonkurrenz (LK7 bis LK15) an und besiegte im Endspiel Fabian Petry vom TC Kirchheimbolanden mit 6:2 und 6:4. Nicht so glatt lief es für Hinkelmann im Viertelfinale gegen Felix Stemler vom 1. TC Weilerbach. Nachdem er den ersten Satz mit 4:6 verloren hatte, erzwang er mit einem 7:5 im zweiten den Match-Tiebreak, den er mit 10:3 gewann.

Bei den Damen (LK7 bis LK15) erreichte Jule Pfingsten vom 1. TC Weilerbach das Halbfinale, in dem sie sich im Match-Tiebreak Nora Springer vom TC BW Herxheim mit 7:10 geschlagen geben musste.

Im Herrenwettbewerb (LK14 bis LK25) erreichten zwei Spieler des TC RW Kaiserslautern das Finale. Andreas Lukowicz gewann das Duell gegen den an Position zwei gesetzten Philip Mayer mit 6:1 und 6:2.

Viel Lob für Platzwart Francesko

Zwar holte er keinen Titel, doch viel Anerkennung war ihm dennoch sicher: RW-Platzwart Francesko erhielt von den Spielern großes Lob für die bestens präparierten Plätze.