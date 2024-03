Nach dreijähriger coronabedingter Pause nahmen wieder sieben Nachwuchsmusiker aus dem Kuseler Landkreis am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Kaiserslautern teil. Alle wurden entweder mit einem ersten, zweiten oder dritten Preis ausgezeichnet – und präsentierten am Montagabend ihr Können in Kusel.

Am Montagabend veranstaltete die Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“ im großen Saal „der alten Landschreiberei“ ein Konzert, bei dem alle Preisträger ein Stück spielten. Allein fünf Jugendliche kommen aus Schönenberg-Kübelberg.

Nach den Worten von Thomas Germain, Leiter der Kreismusikschule „Kuseler Musikantenland“ liegt die geringe Teilnehmerzahl an der langen Pause, so „dass wir uns noch im Aufbau befinden“. In diesem Jahr wurden hauptsächlich Musiker bewertet, die ein Duett bildeten. Ein Teil der Kuseler Teilnehmer taten sich mit Musikern aus dem benachbarten Kreis Kaiserslautern zusammen.

Viele Klavierspieler und eine Klarinettistin

Landrat Otto Rubly hob die gute Zusammenarbeit über Kreisgrenzen hervor. Es zeige sich, dass Musik verbindet. Er lobte das Engagement der Jugendlichen, den Einsatz der Musiklehrer und Eltern, die einen großen Beitrag für die guten Leistungen geleistet hätten.

Fast alle Nachwuchsmusiker aus dem Kreis Kusel traten zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ als Klavierspieler an. Jana Wendel aus Jettenbach hingegen überzeugte die Jury als Klarinettistin und wurde als einzige mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Damit hat sie sich für den Landeswettbewerb qualifiziert, der am 16. März in Mainz stattfindet. Sie erhielt neben dem Geldpreis des Landkreises einen 100-Euro-Scheck von der Kreissparkasse Kusel für die Interpretation eines zeitgenössischen Stückes.