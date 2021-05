Endlich! Nachdem die Stadt vergangene Woche knapp an Lockerungen vorbeigeschrammt war, ist es morgen soweit. Gerade zur rechten Zeit. Jetzt, wo Sonnenschein und wärmere Temperaturen gemeldet sind, dürfen die Außengastronomie und kommende Woche die Freibäder öffnen. Das ist gut fürs Gemüt! Umso schwerer fällt es, mahnend den Zeigefinger zu heben. Aber die vergangene Woche hat gezeigt, wie schnell die Inzidenz wieder steigen kann. Und verschärft werden die Maßnahmen leider schneller, als sie gelockert werden. Drei Tage über 100 und schon wird alles zurückgedreht. Doch nichts wäre schlimmer für die Stadt als ein ständiges Hin und Her. Also: Weiter Vorsicht walten lassen, dann hält die Freude länger an.