Ein Stupser, ein Lächeln, ein Klemmbrett mit einem Blatt, das aussah wie eine Spendenliste – das Verhalten der beiden Männer, die sie bei ihren Bankgeschäften am Automaten störten, kam ihr seltsam vor. Womöglich waren es Betrüger, vermutet die Frau, die den Vorfall sowohl der Polizei als auch der RHEINPFALZ schilderte, um andere zu warnen. Die Polizei hat Tipps, wie man sich in solchen Situationen richtig verhält.

Am frühen Abend des 29. September wollte die Frau eine Überweisung am Service-Automaten bei der Sparda-Bank in der Fackelstraße tätigen. Plötzlich tauchte