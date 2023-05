Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christian Brand schwebt Großes vor. Der Apotheker vom Schillerplatz will der Pandemie mit Testungen in neuer Dimension trotzen. Den Bremerhof-Biergarten mit „virenfreien“ Gästen zu füllen, sieht der Pharmazeut als wichtige Etappe an. Ziel des Testmarathons: ein voller Messeplatz.

Geruhsame Ostertage? Von wegen: Brand wütet im künftigen Testzentrum. Den Ostersonntag hat Christian Brand nach eigenem Bekunden dazu genutzt, eine Schulung zu leiten, junge Mitstreiter