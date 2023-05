Ein Besuch im Museum kann alles andere als langweilig sein: Am Sonntag, 21. Mai, öffnen beim 46. Internationalen Tag des Museums Ausstellungshäuser bei freiem Eintritt ihre Türen. Auch in Kaiserslautern gibt es einiges zu entdecken.

Von historischer Kartografie über populäres Kinderspielzeug bis hin zu zeitgenössischer Kunst reicht am Sonntag im Kaiserslauterer Stadtmuseum und seinen Häusern Theodor-Zink-Museum und Wadgasserhof in der Steinstraße 48 die bunte Vielfalt der Ausstellungen.

In der Scheune des Stadtmuseums gibt es eine Sammlung von über 100 historischen Landkarten, überwiegend mit dem Schwerpunkt Pfalz, zu sehen. Diese wechselten erst im vergangenen Jahr aus dem Besitz der Pirmasenser Familie Grimm ins Stadtmuseum und sind nun öffentlich zugänglich. Die ältesten dieser Karten stammen aus der humanistischen Tradition der Renaissance und zeigen in ihrer fantasievollen Kunst, ihrer technischen Meisterschaft und ihrem wissenschaftlichen Anspruch den Beginn einer neuen Zeit. In dem Konvolut befinden sich unter anderem auch Stücke aus dem französischen Grand Siècle des Barocks sowie ausgewählte Stücke des Eisenbahn- und Industriezeitalters. Kurator Bernd Klesmann führt ab 11 Uhr eine Stunde lang durch die Sonderausstellung.

Bunt, kurios und zappelig geht es etwas später – um 16 Uhr – bei „Jumping Jack in K-Town“ im Stadtmuseum zu. Dann führt Kurator Michael Geib durch seine Sammlung von über 300 Hampelmännern: Zu sehen gibt es außer wertvollen Unikaten aus dem Kunsthandwerk auch historische Exemplare, neueste Kreationen oder etwas kitschigere Massenware, die nicht nur als lustige Figürchen für Kinder, sondern auch als Werbefiguren oder Karikaturen zum Einsatz kommen.

Atelierluft schnuppern können Besucher im Obergeschoss des Wadgasserhofs: Dort gewähren die vier Kunstschaffenden Karin Maria Haase, Katharina Hamp, Susanne Freiler-Höllinger und Erik Iselborn abwechselnd einen Einblick in ihren Schaffensprozess. So können Besucher den Künstlern bei der Arbeit nicht nur über die Schultern schauen, sondern ihnen auch Fragen zu Techniken, Inspirationen und Werdegang stellen.

Dass sich Kultur und Sport nicht automatisch gegenseitig ausschließen, wird am Sonntag beispielsweise in Ramstein-Miesenbach deutlich. Das Docu Center Ramstein zeigt dort von 14 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „Football ≠ Fußball“. Ab 14.30 Uhr gibt es dort eine Führung. In dieser werden nicht nur die in Deutschland immer populärer werdende US-amerikanische Ballsportart vorgestellt und Parallelen und Unterschiede zu dem namentlich ähnlichen Fußball aufgewiesen, sondern auch die Annäherung zwischen Deutschen und Amerikanern über den Sport thematisiert.

Info

Weitere Informationen zum Internationalen Tag des Museums gibt es auf der Internetseite www.museumstag.de.