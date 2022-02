Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels fand in diesem Jahr pandemiebedingt zum zweiten Mal digital statt. Neun Schulsieger aus Kaiserslautern haben ihren Vorlesebeitrag daher als Video eingereicht. Celine Agyeman von der Integrierten Gesamtschule Bertha-von-Suttner konnte die Jury mit ihren Vorlese-Künsten überzeugen. Sie gewann den 63. Vorlesewettbewerb auf Stadtebene und darf nun auf Bezirksebene erneut antreten. Zur Jury gehörten Autorin Persephone Haasis, Sabine Michels vom Bildungsbüro der Stadt und der Leiter der Stadtbibliothek, Franz-Josef Huschens. Organisiert wurde der Vorlesewettbewerb von der Buchhandlung Blaue Blume. Setzt sich Celine Agyeman auch auf Bezirksebene durch, folgt eine weitere Runde auf Landesebene. Der rheinland-pfälzische Gewinner hat dann die Chance auf eine Teilnahme am Bundesentscheid am 21. Juni in Berlin. 480.000 Schüler der sechsten Klassenstufe nahmen in diesem Jahr am Vorlesewettbewerb teil. Die teilnehmenden Kinder wurden mit einer Urkunde und neuem Lesestoff belohnt.