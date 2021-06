Seit Mitte November 2020 harrt der große Tanzabend „Human, 8 words“ am Pfalztheater seiner Uraufführung – am Mittwoch, dem 2. Juni, ist es im Großen Haus endlich soweit.

Gemeinsam mit dem Ensemble begeben sich Tanzdirektor James Sutherland und sein Co-Direktor Huy Tien Tran in dieser Produktion in ein Spannungsfeld aus sehr persönlichen Erfahrungen und allgemein menschlichen Fragen angesichts der Pandemie. Dabei wirken einzelne Worte mit ihrer herausgehobenen Bedeutung und Suggestivkraft wie Katalysatoren. Formal ergibt sich daraus ein vielschichtiger Prozess, in dem sich individuelle Kurzchoreografien im privaten Raum zusammenfügen zu einem Ensemblestück, das sichtbar geprägt ist durch die derzeitigen Abstandsregeln und doch zusammengehalten wird von einer filigranen Struktur aus Verbindungen - und einem gut eingespielten Ensemble aus ausdrucksstarken Solisten. Weitere Vorstellungen gibt es am 4., 12. und 20. Juni; Karten unter https://www.pfalztheater.de oder Telefon 0631/3675-209.