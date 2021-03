Ein Autodieb? Ein Unruhestifter? Oder einfach jemand, der die Orientierung verloren hat? So recht wussten die Zeugen nicht, was der „Verdächtige“ am Dienstagnachmittag in der Bremerstraße trieb. Vorsichtshalber verständigten sie daher die Polizei, war der Mann doch konfus auf der Fahrbahn herumgelaufen und hatte an etlichen Autotüren getestet, ob sie sich öffnen lassen. Dank der Beschreibung des Unbekannten konnte eine Streife den Mann wenig später, gegen 15.30 Uhr, in der Eisenbahnstraße aufgreifen, teilt die Polizei mit. Wie sich herausstellte hatte der 27-Jährige offenbar seinen bevorstehenden Geburtstag „vorgefeiert“. Eine vernünftige Erklärung für sein Verhalten konnte er – vermutlich aufgrund seines Alkoholpegels – nicht nennen. Weil der Mann keine Papiere bei sich hatte, wurde er laut Polizei nach Hause begleitet, wo er sich ausweisen konnte. Die Polizeibeamten rückten dann wieder ab.