Gerade mal 22 Jahre alt ist Simon Oslender. Derzeit ist er mit seinem Debütalbum „About Time“ unterwegs. Am Donnerstag tritt er in der Kammgarn an. Dort ist er beileibe kein Unbekannter.

Anfang August begeisterte der fränkische Schlagzeuger Wolfgang Haffner mit einer spielfreudigen Truppe aus dem Bilderbuch am Auftaktabend des 25. Kammgarn-Jazzfestivals. An den Tasten seinerzeit