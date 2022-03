Nach drei Fernwettkämpfen wegen der Corona-Pandemie stehen in der Gewichtheber Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach vier Monaten wieder Präsenz-Wettkämpfe an. Mit großer Spannung treffen die Heber der TSG Kaiserslautern am Samstag, 19 Uhr, im direkten Kampf vor Zuschauern auf den AC Mainz-Weisenau.

„Wir hoffen, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und wir ein Team auf die Beine stellen können und dem Gegner einen schönen Wettkampf liefern können“, unterstreicht der TSG-Betreuer Frank Diehl seine Vorfreude auf den Präsenzkampf.

Fehlen wird dem sieglosen Schlusslicht Markus Bonifer, der zuletzt im Fernkampf gegen Worms debütierte. Ihr Debüt gibt die Krankenschwester Laura Edrich, auf die Frank Diehl große Stücke hält. „Ich erhoffe primär vier erfolgreiche Versuche. Als Anfängerin auf den Punkt eine gute Leistung zu bringen, ist schon schwer. Läuft es einigermaßen, kann man von ihr 20 bis 25 Kilopunkte erwarten. Alles, was mehr dabei herauskommt, sehe ich als schöne Zugabe.“ Wieder dabei ist voraussichtlich Liam Rogel, der mit Alex Keksel, Mathias Etten und Steven Castaneda das Team der Buchenlocher ergänzt.

Auch beim Gegner ist die Vorfreude groß. Deren Verantwortlicher Alexander Diehl unterstreicht: „Ob Sieg oder Niederlage, das ist zweitrangig. Wichtig ist mir, dass der Spaß am Gewichtheben langsam wieder in geregelte Bahnen kommt.“ Fehlen wird ihm mit Dawina Kaiser eine seiner besten Heberinnen, die sich bisher im Bereich von 50 Punkten bewegte. Doch auch ohne sie sollten die Mainzer Vorstädter die Punkte entführen, da sie mit 4:6 Punkten und einem Schnitt von 167 Kilopunkten eine deutlich bessere Bilanz als der Gegner aufweisen.