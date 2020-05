Zwei Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Bismarckstraße verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, beachtete eine 28-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Bismarckstraße/Fabrikstraße die Vorfahrt nicht. Die Frau wollte von der Fabrikstraße aus in die Bismarckstraße abbiegen, dabei kollidierte ihr Wagen mit dem Auto eines 56-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weil Betriebsflüssigkeit aus den Fahrzeugen lief, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.