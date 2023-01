Zu einem Unfall ist es an der Kreuzung Fuchsstraße/Woogstraße am Donnerstagmittag gekommen. Eine 40-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ und rammte mit ihrem Wagen das Auto einer 34-jährigen Frau, berichtet die Polizei. Diese wurde dabei verletzt. Ihre beiden Kinder im Alter von einem Jahr und sieben Jahren kamen mit dem Schrecken davon. Die leicht verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 6000 Euro schätzt.