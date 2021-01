An der Kreuzung Königstraße und Pfaffstraße hat es am Donnerstagabend gekracht. Gegen 18.10 Uhr stießen ein Skoda Fabia und ein Toyota Yaris zusammen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand, es blieb bei Blechschäden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden, und die Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 18-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Toyota Yaris auf der Königstraße unterwegs war, nach links in die Pfaffstraße abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch den Vorrang des Gegenverkehrs und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.