Weil ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt missachtete, ist es am Montagnachmittag laut Polizei zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Der Mann wollte von der Fischbacher Straße nach links in die Hochspeyerer Straße einbiegen und stieß dabei mit dem VW der 33-Jährigen zusammen, die in Richtung B48 unterwegs war. Die Frau kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt im mittleren vierstelligen Bereich, so die Polizei.