Die Polizei sucht den Fahrer eines (dunkel-)grauen Autos, der am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Siegelbach durch sein rücksichtsloses Verhalten eine Fahrradfahrerin zu Fall brachte und dann davonfuhr, ohne sich um sie zu kümmern. Die 30-Jährige fuhr durch die Opelstraße, als das Auto links aus der Götzstraße kam und ihr die Vorfahrt nahm, gab sie bei der Polizei an. Um den Unfall zu verhindern, bremste die 30-Jährige, wich nach rechts in Richtung Bordstein aus, kam aber zu Fall. Dabei zog sie sich Schürfwunden an Hand und Knie davon. Ihr Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen grauen oder dunkelgrauen Kombi handeln. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Nummer 0631 3692250.