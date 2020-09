Gekracht hat es am Dienstagnachmittag zwischen Queidersbach und Kaiserslautern. An der Einmündung nach Queidersbach, in Höhe des Gelterswoog, beachtete ein 48-jähriger Autofahrer nicht die Vorfahrt. Er kollidierte mit dem Auto eines 68-Jährigen. Der ältere Fahrer wollte von der Bundesstraße auf die Landstraße nach Queidersbach abbiegen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8000 Euro.