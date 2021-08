Am Montagmorgen ist es in der Donnersbergstraße zu einem Unfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Kirchenstraße in die Donnersbergstraße fahren. Weil die 23-Jährige nicht die Vorfahrt beachtete, kollidierte sie mit dem Pkw eines 25-Jährigen. Der Mann fuhr auf der Neukircherstraße in Richtung Donnersbergstraße. Durch die Kollision drehte sich das Auto der 23-Jährigen. Es schleuderte über die Kreuzung und krachte gegen ein Straßenschild. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.