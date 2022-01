Wegen der zuletzt sehr geringen Nachfrage haben die Stadtwerke (SWK) den Nachtbusverkehr vorerst komplett eingestellt. Bereits am Wochenende fahren die Busse nicht mehr. Damit tragen die SWK nach eigenen Angaben auch dazu bei, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und die Pandemie weiter einzudämmen. Ein weiterer Aspekt sei die Reduzierung des Personals, um bei dem weiterhin dynamischen Infektionsgeschehen den ÖPNV weiterhin aufrechterhalten zu können. Boris Flesch, Leiter der Verkehrs AG, betonte auf Nachfrage, es sei keinesfalls geplant, die Nachtbusse generell aufzugeben. „Wir rechnen damit, dass es im Frühjahr wieder weitergeht.“ Zuletzt aber seien die Nutzerzahlen extrem eingebrochen, auch weil Clubs geschlossen haben. Wegen der Pandemie seien schon im Vorjahr die letzten Busse um 2.15 Uhr statt um 3.15 Uhr in der Stadt abgefahren. Von dem vorübergehenden Aus sind auch die Fahrten in den Landkreis betroffen. Flesch zufolge verkehrten zuletzt neun Linien. Die Linie N3 beispielsweise fuhr über Dansenberg nach Schopp und Linden, die N4 bis Queidersbach und Bann.