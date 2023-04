Nach den befreienden Siegen gegen die direkten Abstiegskonkurrenten HSG Nahe/Glan und HSG Worms hat die zweite Mannschaft des TuS Dansenberg die Chance, im Heimspiel am Freitag (Anpfiff 20 Uhr) gegen die VTZ Saarpfalz für eine Vorentscheidung im Abstiegskampf zu sorgen.

Tabellarisch sieht es für die „Zweite“ nach dem vergangenen Wochenende gut aus. Durch den Sieg in Worms und die gleichzeitige Niederlage der VTZ konnte sich der TuS an beiden Konkurrenten vorbeischieben und liegt nun auf dem 13. Platz. Für die Rosenstädter ist die Saison eigentlich schon gelaufen, sie werden nach Ablauf der Runde den Spielbetrieb einstellen und eine Spielgemeinschaft mit dem Stadtrivalen SV 64 Zweibrücken eingehen. Damit stehen sie bereits als einer der beiden Absteiger fest. Dennoch haben die Spieler nichts zu verschenken, wollen die Saison würdevoll zu Ende bringen und sich natürlich auch selbst für ein weiteres Jahr in der Oberliga empfehlen. Darunter auch der Ex-Dansenberger Robin von Lauppert, der im Hinspiel sechs Tore gegen seinen Jugendverein erzielte.

Das Hinspiel im Dezember in Zweibrücken war die dritte Partie unter Coach „Theo“ Megalooikonomou an der Seitenlinie. Nachdem dem Perspektivteam des TuS in der Vorwoche ein Unentschieden gegen den klar favorisierten SV 64 gelungen war, reiste es erneut in die Westpfalzhalle und feierte einen Auswärtssieg. Angeführt von Routinier Christopher Seitz machten die Schwarzweißen ein starkes Spiel, doch auch die VTZ hielt gut dagegen, so dass den knapp 200 Zuschauern eine spannende, umkämpfte und ausgeglichene Partie geboten wurde. Die Führung wechselte mehrfach, und keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Als es dann so aussah, als sollten die zwei Punkte in Zweibrücken bleiben, gelang es dem TuS, mit einem beeindruckenden 5:0-Lauf innerhalb der letzten fünf Minuten die Partie noch zu drehen und den Hausherren den Sieg zu entreißen. Die Partie endete 29:27 (16:14). Die besten Werfer für die Schwarzweißen waren Steffen Kiefer und Ben Kölsch mit je sieben Toren.

Ticketaktion am Freitag

Auch im Rückspiel dürfte es spannend und ausgeglichen werden zugehen. Der TuS geht mit Selbstvertrauen gestärkt als Favorit in die Partie. Mit einem Sieg könnte sich das Perspektivteam entscheidend von den Abstiegsrängen absetzen und befreit und ohne Druck in die letzten drei Saisonspiele gehen. Er hat sein Schicksal damit selbst in der Hand und kann aus eigener Kraft den Klassenverbleib schaffen.

Damit möglichst viele Fans zur Unterstützung kommen, gibt es eine Ticketaktion: Jeder Besucher, der sein Worms-Ticket vom vergangenen Wochenende vorlegt, erhält 50 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.