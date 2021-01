Kinder – so vermutet es die Polizei – haben am Silvesterabend den Reifen eines geparkten Fahrzeugs an der Alten Brücke angezündet.

Zeugen hatten zwei Jungen dabei beobachtet, wie sie sich unmittelbar vor dem Brandausbruch an dem Vorderreifen zu schaffen gemacht hatten, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Kurz darauf stand der Reifen in Flammen. Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Die beiden ungefähr zwölf Jahre alten Brandstifter waren geflüchtet und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Kripo konnte aber Hinweise zu den beiden mutmaßlichen Tätern aufnehmen und übernahm die Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht.