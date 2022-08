Die rot-weißen Absperrbaken stehen schon. Es ist aber noch nicht der Startschuss. Mit den Bauarbeiten für die neue Stadtmitte zwischen Fruchthalle und „K in Lautern“ soll erst nach den Sommerferien begonnen werden.

Die langanhaltende Hitze hat die Natur ausdörren lassen. Bislang kommt dennoch ausreichend Trinkwasser aus dem Hahn. Am Wassersparen führt künftig aber wohl kein Weg vorbei. Michael Beine und Dorothea Schröder von den Stadtwerken Kaiserslautern geben zehn Tipps zum Wassersparen.

Wer vorbeifährt in der Fischerstraße, auf einer der Hauptverkehrsachsen der Stadt, sieht nur das schlossähnliche Gebäude in Himmelblau, das Hermann Hussong vor 100 Jahren geplant hat. Doch dahinter verbirgt sich eine grüne Lunge, ein Kleinod, das vor allem die Bewohner des Viertels schätzen und nutzen: der Fischerpark.

Erst hinterm Sichtschutz wartet das Vergnügen. Deshalb sind Besucher auch stets achtlos an der Betonwand vorbei geeilt. Jetzt schauen viele hin: Putzige Wasserbewohner grüßen vorm Waldwarmfreibad in Miesau. Hingezaubert hat sie ein rappender Lebensretter.

Im Prozess wegen bandenmäßigen Drogenhandels ist langsam das Ende in Sicht. Am Dienstag gestand als nächster, der 31-jährige Angeklagte, in über 20 Fällen den Handel mit Marihuana, Amphetamin und Kokain.

Die neue Schießanlage ist schon eine Weile in Betrieb – „eine Zeit, in der alle unsere Erwartungen übertroffen wurden“, berichten Mark Leis und Bernhard Wilhelm vom Vorstand der Schützengilde Queidersbach. Rund 42.000 Euro hat der Verein in seinen Luftdruckwaffen-Schießstand investiert.