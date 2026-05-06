Mit der Partie beim Verfolger SV Friedrichsthal II melden sich die Wasserballer des Kaiserslauterer SK am Donnerstag aus der sechswöchigen Osterpause zurück.

Für die zwischenzeitlich auf Platz zwei zurückgefallenen „Krokodile“ geht es darum, sich mit einem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe A der Regionalliga Südwest zurückzuholen. Spielbeginn in der Lakai in Neunkirchen ist um 20.30 Uhr.

Eigentlich hätten die Lauterer Wasserballer bereits voll in die Sommerrunde einsteigen sollen, einige Terminverlegungen haben allerdings dafür gesorgt, dass die Begegnung mit dem SV Friedrichsthal II von den restlichen sieben Auftritten etwas losgelöst wurde. So steht nach dem Gastspiel des KSK beim aktuellen Tabellendritten zunächst wieder eine mehr als dreiwöchige Pause im Kalender, ehe zwischen dem 30. Mai und dem 26. Juni die finale Phase der Saison 2025/2026 stattfindet.

Zunächst Pflichtaufgabe für die „Krokodile“

Bevor die entscheidenden Duelle mit dem amtierenden Vizemeister und aktuellen Tabellenführer SV Friedrichsthal I anstehen, müssen die „Krokodile“ zunächst ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Eine davon lautet, es der Friedrichsthaler Reserve nicht zu gestatten, ihrer eigenen ersten Mannschaft Schützenhilfe zu leisten. Im Hinspiel Mitte März ist das den Lauterern gut gelungen, als sie den SVF II förmlich überrannten und mit einem überraschend deutlichen 20:6 nach Hause schickten.

Ob der KSK diese gute Form allerdings über die lange Osterpause hat retten können, wird man erst am Donnerstagabend sehen. In Sachen Kader erfährt Trainer Karsten Schöniger erst kurz vor der Abfahrt, ob er mit seinem kompletten Stammpersonal rechnen kann.