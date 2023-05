Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab der neuen Saison, die am 15. August startet, sind in der B-Klasse erstmals Rückwechsel erlaubt. Das gab Udo Schöneberger, Vorsitzender im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg, bei der Vereinsvertretersitzung der C- und B-Klassen in Münchweiler bekannt.

Münchweiler. Erst vor wenigen Wochen beim Verbandstag beschlossen, greift diese Änderung bereits zur neuen Spielzeit. Analog zur C-Klasse, wo diese Regelung schon länger gilt, dürfen