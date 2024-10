Alle Jahre wieder – und das seit 43 Jahren. So startete das Orga-Team des Fackellaufes seine Vorbereitungen für den Traditionslauf. Anmeldungen sind noch möglich.

Natürlich hoffen alle auch dieses Jahr wieder auf gute Teilnehmerzahlen und auf gutes Laufwetter, so Marianne Konrath-Jalbert, die auch in diesem Jahr gemeinsam mit Patrick Day das Orga-Team des Traditionslaufs leitet.

Die ganz besondere Siegerehrung

„Wir sind in vielerlei Hinsicht schon einzigartig. Nicht nur, dass wir eine der ältesten Laufveranstaltungen in der Region sind, auch diese besondere Atmosphäre der Strecke, die auf sieben Kilometern von Fackeln erleuchtet wird und die besondere Siegerehrung der Kinder heben uns von anderen Läufen ab“, so Konrath-Jalbert gut gelaunt. Sie ergänzt: „Da stecken auch etliche Jahre Erfahrung drin. Die meisten Helfer sind, genau wie viele Läufer, Wiederholungstäter. Mit den Zeitnehmern von BR Timing zum Beispiel hat sich mit den Jahren ein freundschaftliches, eingespieltes Miteinander ergeben.

Noch laufen die Vorbereitungen eher unsichtbar, aber ab Samstagmorgens ist um die Vereinshalle dann einiges los. Richtig rund geht es etwa drei Stunden vor dem Start, wenn die Teilnehmer die Hallen füllen und es voll wird an der Anmeldung. Ab dann haben die eingeteilten Helfer keine ruhige Minute mehr, bis sich die Halle nach der Siegerehrung langsam wieder leert. Die Belohnung dafür sind zufriedene, gut gelaunte Teilnehmer, strahlende Kinder mit Goldmedaillen und Helfer, denen die Arbeit und das Miteinander Spaß machen.

Wird der Streckenrekord geknackt?

Beim Fackellauf in Rodenbach kommen Hobbyläufer wie auch Leistungsläufer auf ihre Kosten, denn der anspruchsvolle Hauptlauf mit seinen sieben Kilometern und über 300 Fackeln führt mit einigem an Höhenmetern weit über den Berghof hinaus über die Felder zurück in den Ort. Hier teilen sich ambitionierte Wettkämpfer aus der Region die Strecke mit Spaß- und Genussläufern. Auch Walker und Nordicwalker können die Strecke unter die Schuhe bringen.

Der Gewinner des vergangenen Jahres, Tim Könnel vom TuS Heltersberg, wird mit Spannung erwartet. Ob er seine Siegesserie fortsetzen kann? Er führt seit 2014 ungeschlagen die Gewinnerliste an. Die Frage ist auch, ob sein Streckenrekord von 21:40 Minuten einmal unterboten wird. Die Challenge läuft am 2. November.

Kinderläufe immer wieder besonders

Auch bei den Frauen gab es im vergangenen Jahr einen neuen Rekord: Jessica Keller von der TG Worms gab ihren Einstand beim Fackellauf mit 24:32 Minuten.

Ein weiteres Highlight sind der Bambini- und der Schülerlauf mit 400 beziehungsweise 1100 Metern. Diese Strecken, ebenfalls mit Fackeln beleuchtet, führen abgesichert durchs Dorf. Das Beste dabei ist für Konrath-Jalbert die Siegerehrung: Es gibt nämlich nur Gewinner. Der Lauf ist wertungsfrei. Mit Knicklichtern ausgerüstet laufen die Kinder in die verdunkelte Halle ein, um sich feiern zu lassen. „Die stolzen und frohen Gesichter sind einfach jedes Mal ein Erlebnis und die schönste Belohnung für uns“, so Konrath-Jalbert. Sie findet, dass die Kinder einfach nur Freude am Laufen, an der Gemeinschaft und am Wettkampf haben sollten, ohne Leistungsdruck und ohne traurige Gesichter.

Viele Stammläufer jeden Alters und jeder Leistungsgruppe und jedes Jahr neue Gesichter geben dem Orga-Team und den rund 60 Helfern Recht. Der TVR freut sich darauf, endlich wieder die Fackeln anzünden zu können. Die Anmeldung ist freigeschaltet und die Vorarbeit geleistet. Jetzt geht es auf die Zielgerade und es liegt jetzt an den Läufern, den Fackellauf wieder zu dem zu machen, was er vor Corona war.

Voranmeldung unter: www.tv-rodenbach.de. Wie jedes Jahr bietet die Laufabteilung des TVR wieder ihren Trainingslauf an. Strecke kennenlernen, Erfahrungen austauschen, gemeinsam laufen, das ist am Dienstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr möglich. Treffpunkt möglichst mit Stirnlampen an der TVR Halle.