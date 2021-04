Kaiserslautern wird einen Weihnachtsmarkt bekommen, coronabedingt verteilt über die Innenstadt und dazu laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Lichterschmuck „Lautern leuchtet“. Das erklärte Alexander Heß, Leiter des Projektbüros städtische Veranstaltungen und Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“. Dazu seien potenzielle Lichterpaten und eine Vielzahl von Förderern notwendig. Die können sich bis zum 23. Oktober bewerben.

„In den zurückliegenden Jahren ist es uns mit ,Lautern leuchtet’ gelungen, eine Vielzahl von Förderern für die Weihnachtsbeleuchtung zu gewinnen. Dank der großen Solidarität innerhalb der Gewerbetreibenden konnten wir die Illumination der Innenstadt nach und nach erweitern“, blickt Alexander Heß zurück.

2019 habe man gegenüber dem Vorjahr eine weitere große Platane am Fackelrondell illuminieren können. Insgesamt waren über 50 Platanen beleuchtet, mehr als 53.000 LED-Glühbirnen verbaut, außerdem 90 Schmucksterne und 60 Girlanden aufgehängt. Rechne man alle Girlanden und Ketten zusammen, habe sich eine Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern ergeben.

Um Handel und Gastronomie in der Innenstadt gezielt zu stärken, beabsichtigt Heß in der Weihnachtszeit, weitere Glanzlichter zu setzen. So soll beispielsweise die Marktstraße zwischen Seifenmeyer und Brillen Keeß durch eine Beleuchtung vollständig ergänzt werden. Ebenso werden bislang fehlende Platanen im Bereich Altenhof, Schillerplatz und Schillerstraße in die Illuminierung mit einbezogen. Noch könne der Schillerplatz in die Weihnachtsbeleuchtung nicht ganz mit einbezogen werden. Tannenbäume zum Schmuck der Innenstadt seien bereits bestellt.

Illuminierung beginnt am 23. November

Die Illuminierung vom 23. November bis Heilig Dreikönig sei Bestandteil des „Lautrer Advent“, der rund um Kaiserslautern beworben wird. Zur Finanzierung des Gesamtprojektes in einer schweren Zeit bittet Heß um die Solidarität aller Anlieger der Innenstadt, sich an der Aktion „Lautern leuchtet“ zu beteiligen.

Angeboten werden insgesamt fünf unterschiedliche Tarifpakete, beginnend bei 75 Euro pro Jahr. Schon ab 150 Euro pro Jahr erhält der Pate bis zu drei der etwa 95 Zentimeter breiten Sterne. Die weisen eine zentrale, etwa 60 Zentimeter breite Werbefläche aus beidseitig bedruckbarem PVC-Material auf und können vom Paten vorab individuell gestaltet werden. Das kann sowohl ein Firmen- oder Vereinslogo als auch eine andere Werbebotschaft sein.

Die Sterne werden jeweils links und rechts der Lichterketten an den Abspannungen in der Innenstadt angebracht. Pakete in der höchsten Preiskategorie werden mit zusätzlichen attraktiven Angeboten, wie etwa der öffentlichen Nennung im Zuge der Radiowerbung oder einer im Preis enthaltenen Anzeige im Weihnachtsmarktprogrammheft bedacht. Alle Sponsoren erhalten eine Werbevignette mit der Aufschrift „Lautern leuchtet – wir sind dabei“.

Neben den Sternpatenschaften können auch Baumpatenschaften abgeschlossen werden. Je nach gewähltem Tarif und je nach Größe werden die Werbesterne oder die etwas kleineren Sternplaketten (25 cm x 25 cm) in den Baumkronen angebracht. Ob Immobilienbesitzer, Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Einzelhandel oder Gastronomie: „Alle Anlieger der Innenstadt sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen“, freut sich Heß auf eine rege Teilnahme.

Info