Die Vorbereitungen für den am 15. Mai beginnenden Zensus 2022 nehmen Fahrt auf. Zum 1. September wurde im Rathaus Nord die dafür vorgesehene Erhebungsstelle eingerichtet, geleitet von Giulia Möckel.

Im Rahmen des Zensus werden die aktuellen Bevölkerungszahlen erfasst, ebenso Daten zur Demografie, das heißt, Alter, Geschlecht oder zum Beispiel Staatsbürgerschaft der Einwohner, teilt die Stadtverwaltung mit. Dies geschehe hauptsächlich über bereits bestehende Verwaltungsregister, worin auch der Unterschied zu einer traditionellen Volkszählung liege, bei der alle Bürger direkt befragt werden. Um die Qualität der Datenbasis zu verbessern, wird in einer Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis ein Teil der Bevölkerung zusätzlich direkt befragt. Wegen der hohen Bewohner-Fluktuation wird ferner in Wohnheimen, also etwa in Studenten- oder Seniorenwohnheimen, eine Vollbefragung durchgeführt, kündigt die Verwaltung an.

Die stichprobenbasierte Befragung der Bevölkerung sowie die Vollbefragung der Wohnheime werden zu den Hauptaufgaben der neuen Erhebungsstelle zählen. In Kaiserslautern werden – je nach Umfang der Stichprobe – etwa 90 bis 100 ehrenamtlich tätige Personen gebraucht. Sie betreuen die festgelegten Erhebungsbezirke und besuchen die in der Stichprobe ausgewählten Bürger.

Der zweite Baustein des Zensus ist eine Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ), im Rahmen derer alle privaten Eigentümer von Wohnungen oder Gebäuden mit Wohnraum befragt werden, ebenso gewerblich tätige Mehrfacheigentümer und Verwalter, sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Gebäuden oder Wohnungen. Infos: https://www.zensus2022.de.