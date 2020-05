Julia Steiners Bilder sind ’ne Wucht. Lob kommt aus berufenem Munde – und Britta Buhlmann weiß, dass sie mit dieser Meinung sicher nicht allein dasteht. Auch deshalb freut sich die Museums-Chefin riesig, dass das Museum Pfalzgalerie (mpk) ab Donnerstagmorgen wieder Kunstliebhaber willkommen heißen darf.

„Julia Steiner hat ja das ganze Foyer zugemalt“, scherzte die Leiterin gestern. In der Tat aber gebe es nicht gerade wenige Stimmen, die mit Blick auf die großformatigen Bilder der Schweizerin gefordert hätten: Das müsse auch so bleiben. Nun, dies lässt zumindest auf einigen Nachholbedarf schließen. Denn nicht lange nach geradezu grandioser Ausstellungs-Eröffnung – Britta Buhlmann schwärmte gestern noch ein bisschen davon – hat die Pfalzgalerie pandemiebedingt schließen müssen.

Ab Donnerstag sind die langen Wochen der Leere und der Verlegenheitslösungen vorbei. Bilderschau im Internet? Virtuelle Rundgänge durch Musentempel? Schön und gut. „Aber das ersetzt doch keinesfalls das Erlebnis, das man im Museum selbst hat. Deshalb freuen wir uns, dass wir wieder öffnen dürfen“, betont die Leiterin.

Viele Schilder weisen auf neue Besuchsregeln hin

Am Montag kam das Okay, nach eingehender Prüfung, welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen seien und wie auch wirkungsvoll auf die Regeln hingewiesen werden könne, war eigentlich bereits für Dienstag grünes Licht signalisiert. „Ganz so schnell ging’s dann aber doch nicht“, schildert Britta Buhlmann.

Bis Mittwoch war das Team damit gefordert, die Vorbereitungen zu treffen. Da galt es nicht nur, an der Kasse ein Leitsystem anzubringen und eine Menge Schilder zu platzieren, die klare Regeln für das Museums-Erlebnis vermitteln. Da waren auch noch allerlei andere Dinge zu erledigen – etwa die Graphiken der Lenhardt-Stiftung wieder aufzuhängen, die die zweite Sonderausstellung bilden. Jene guten Stücke seien schließlich arg lichtempfindlich und deshalb zur Schonung deplatziert worden.

Die Präsentation der graphischen Arbeiten geht in die Verlängerung. Julia Steiners Wucht ist ohnehin noch eine schöne Weile zu erleben – beides übrigens bei freiem Eintritt. Und wenn nun auch die Dauerausstellung im Obergeschoss vorerst noch geschlossen bleibt, Gruppenbesuche nicht gestattet sind: Ein wichtiger Schritt wird am Donnerstag um 10 Uhr getan. Auf geht’s ...