Das Ei: zerbrechlich, ohne Norm und doch begehrtes Objekt in der Handwerkskunst. Was Marianne Strasser in Rodenbach mit Eiern anstellt, ist toll und hat Beruhigungsfaktor.

Bei Marianne Strasser in Rodenbach wird fleißig gemalt und getuscht. Nicht auf Papier. Ihre feinen Pinsel gleiten vielmehr ruhig über Eier – mal über ganz kleine, mal über ziemlich große. Bleistiftstriche auf der Kalkschale zeugen von der Vorarbeit: Strasser hat die Eier nach allen Regeln der Kunst vermessen, berechnet und mit feinen Linien versehen. Vor der Mathematik muss das, was das Ei normalerweise für uns ausmacht, aus der Schale. Das hat bei Strasser allerdings wenig mit dem typischen Ausblasen zu tun.

„Das geht gut mit dem Eierpikser und einem Kreuzschraubenschlüssel“, erläutert sie, wie sie zunächst das Ei vorsichtig locht, mit einer Spritze dann Luft oben hinein und dabei Dotter und Eiweiß unten hinausbläst. Ist das Innere draußen, muss Wasser mit ein bisschen Spüli in das ovale Objekt und auch wieder heraus. Anschließend wird verdünntes Essigwasser eingefüllt und zum Schluss mit klarem Wasser nachgespült. Das muss sein, denn die entstehenden Kunstwerke sollen über Jahre Freude bereiten.

Kein Ei gleicht dem anderen

Zurück zur Kopfarbeit, die bei jedem einzelnen Ei gefordert ist. „Es ist keins wie das andere“, sagt Strasser mit Blick auf das Naturprodukt, das niemand genormt hat – am allerwenigsten Huhn, Gans, Wachtel oder Strauß. Was in den Händen der Künstlerin entsteht, ist also immer ein Unikat. Was aber treibt sie an, mit bunter Farbe beispielsweise eine Szene der Häschenschule auf ein Ei zu malen oder schwarz-weiße grafische Elemente auf etwas aufzutragen, das weder Anfang noch Ende hat?

„Das ist für mich pure Entspannung“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Viele Stunden könne sie in ihrem „Eierzimmer“, dem ehemaligen Kinderzimmer, verbringen. Dabei gehe es ihr einfach gut. Die Anfänge dieses Hobbys liegen rund 30 Jahre zurück. Los ging es mit dem Buch „Die Häschenschule“. Strasser hat es heute noch. Die Leidenschaft, Eier zum Kunstobjekt zu erheben, hat sie nie mehr verlassen. Im Gegenteil, inzwischen hat sie ihre sechsjährige Enkelin infiziert. Mit Hingabe malt sie bunte Muster auf Eier.

29. Auflage des Ostereiermarktes

Gemeinsam mit einigen weiteren Rodenbacher Frauen steht Marianne Strasser hinter dem hiesigen Ostereiermarkt, der bereits zum 29. Mal in den Räumen und mit Unterstützung der Westpfalz-Werkstätten stattfindet. Auch in diesem Jahr sind 20 Kreative mit ihren ovalen Kunstobjekten dabei. Darunter Eier, die sich mit Wachsapplikationen oder Klöppelkunst schmücken, die geritzt, perforiert oder mit Perlen bestückt sind. Hundertwassereier, Ostereierfiguren und vieles mehr gibt es ebenfalls.

All die Unikate, entstanden in filigraner Feinarbeit aus den Rohlingen, also den Kalkschalen, sind nicht das Einzige, was es beim Ostereiermarkt zu kaufen gibt. Und: „Viele wissen gar nicht mehr, mit welch einfachen Mitteln Eier gefärbt werden können“, sagt Strasser und spricht die österliche Tradition der bunten Eier an – jene mit Inhalt, zum späteren Pellen und Essen. Bei Mitmachaktionen dürfen deshalb Kinder (und Erwachsene) selbst gekochte Eier färben.

Termin

Der 29. Ostereiermarkt findet am Samstag, 7. März, 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 8. März, 11 bis 17 Uhr, in den Westpfalzwerkstätten in Kaiserslautern-Siegelbach, Sauerwiesen, statt. Es gibt Mittagessen, einen Imbiss und selbstgebackene Kuchen. Es besteht die Möglichkeit, sich mit dem Bürgerbus der Verbandsgemeinde bis zur Ausstellung fahren zu lassen.

