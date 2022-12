Was am Freitag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Die Stadt bereitet sich gerade auf ein Szenario vor, von dem sich jeder wünscht, dass es nie eintrifft: den kompletten Ausfall von Strom- und Gasversorgung. Dann kann die Stadtverwaltung nur das Notwendigste aufrecht erhalten. Die Bürger sind gut beraten, auch selbst Vorsorge zu treffen.

Das Veterinäramt Kaiserslautern hat drei Hunde aus einer „absolut desolaten Haltung“ befreit. Alle drei Hunde waren am ganzen Körper stark verschmutzt und das Fell war hochgradig verfilzt, berichtet die Kreisverwaltung Kaiserslautern als zuständige Behörde.

Die Stadt Kaiserslautern hat keine Kapazitäten mehr, um Flüchtlinge unterzubringen. Wie sieht es im Landkreis aus? Die RHEINPFALZ hat sich in den Verbandsgemeinden umgehört.

In Zeiten von Corona sollten Lüftungsanlagen in den Schulen her. Auch in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Es gab ein Förderprogramm. So weit, so gut. Doch die Frist läuft bald aus, und das Vorhaben ist bis dahin nicht zu schaffen. Und jetzt?

In der Serie „Auf die Schulbank“ stellen wir alle weiterführenden Schulen vor: Am St. Franziskus haben Schülerinnen die Wahl: Sie können die Realschule oder das Gymnasium besuchen. Die Orientierungsstufe in Klasse fünf und sechs ist schulartübergreifend angelegt. Zu den Schwerpunkten der Schule zählen das franziskanische Leitbild sowie die Förderung im naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereich.