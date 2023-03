Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Verbandsspielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hat sich für die Verbandsliga auf einen Spielmodus für die kommende Runde verständigt. Wir sprachen mit den Trainern der Verbandsligamannschaften des SV Morlautern, SV Steinwenden und TuS Hohenecken über diese Regelung, die bei den 18 Verbandsligavereinen unisono auf Ablehnung stößt.

In einem Brief teilten die Vereine am Donnerstag dem Verband mit, dass sie „eine ganz normale Saison mit 34 Spieltagen“ wünschten. Also mit Vor- und Rückrunde