Als eine Streife der Polizei am Donnerstagmittag den Fahrer eines Fiat Punto kontrollieren wollte, nahm dieser Reißaus und leistete später Widerstand. Der Mann stand an einer roten Ampel an der Kreuzung Mannheimer Straße/Donnersbergstraße in Kaiserslautern. Als die Polizisten ihren Wagen abstellten und sich dem Auto näherten, fuhr der Fahrer los, berichtet die Polizei. Nur durch einen schnellen Sprung zur linken Seite konnte einer der Beamten einem Zusammenstoß entgehen. Der 25-Jährige drehte im Kreuzungsbereich sein Auto und flüchtete über die Donnersbergstraße und die Mainzer Straße auf die A6. In der Donnersbergstraße gefährdete er eine Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Auf der Autobahn kam es fast zu einem Unfall mit einem Lastwagen. An der Abfahrt Enkenbach verließ der Mann die A6 und folgte der B48 Richtung Fischbach. Kurz nach dem Altenhof bog er nach links in den Wald ab, wo er vom Waldweg abkam und einen Unfall baute. Der Mann stieg mit geballten Fäusten aus und ging bedrohlich auf die Beamten zu. Diese drohten Zwangsmittel an. Da dies keinen Erfolg zeigte, setzten sie Pfefferspray ein. Der 25-Jährige wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Er erlitt leichte Verletzungen, diese wurden vom Rettungsdienst behandelt. Während der gesamten Zeit beleidigte er die Polizisten. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.