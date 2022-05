Es geht schon Richtung Zielgeraden: Ehe aber die Lauterer Maikerwe am Montagabend endet, steht noch ein Zwischenspurt bevor: Am Wochenende dürfte wieder großer Andrang zu erwarten sein.

So wie an Feier- und Brückentag: An Christi Himmelfahrt wie auch am Freitag bis zum späten Nachmittag herrschte merklich mehr Trubel als sonst an diesen Tagen. Ob es daran lag, dass die Lauterer Kerwe zweieinhalb Jahre hat pausieren müssen? Oder daran, dass sich auch all jene eingefunden hatten, die am Mittwoch ausblieben. Denn manch einer hatte ja tags nach dem triumphalen Relegationsspiel des FCK anderes zu tun. Indes hatte die Aufstiegsfeier in der Innenstadt auch ihre Wirkung aufs Kerwegeschehen. Nicht wenige nutzten am Abend die Gelegenheit, noch einen Abstecher ins Jahrmarkt-Vergnügen zu wagen.

Die elf Kerwetage enden nun am Montag. Allerdings nicht wie gewohnt mit einem Feuerwerk. Das hätten die Schausteller gerne wieder spendiert, wie üblich als Dankeschön an die Besucher. Allerdings hat die Stadt das Feuerwerk des Ukraine-Kriegs wegen abgesagt.

Trotzdem lässt sich der Schaustellerverband Barbarossa Pfalz-Saar nicht lumpen: Am Montag, 30. Mai, gibt’s zur Kerwe-Krönung eine Lasershow. Wer sich um 22 Uhr in Biergartenallee oder Funstreet aufhält, soll eine besonders gute Sicht auf das Spektakel haben.