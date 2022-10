Am Montag versuchte ein 55-Jähriger die Polizei auszutricksen und noch während der Fahrt den Fahrer zu wechseln. Das gefährliche Manöver blieb allerdings erfolglos. Laut Polizeibericht wollten Einsatzkräfte in der Eisenbahnstraße einen Smart kontrollieren. Als die Beamten am die Anhaltesignale einschalteten, erkannten sie, dass der Fahrer versuchte, während der Fahrt mit seiner 45-jährigen Beifahrerin die Plätze zu tauschen. Als das Fahrzeug schließlich anhielt, war der Grund des Platztausches schnell klar: Der Mann war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Da die Beifahrerin im Besitz eines solchen war, konnte sie die Fahrt fortsetzen. Gegen den 55-Jährigen wurde anschließend ein Strafverfahren eingeleitet.