Vor dem Schöffengericht I des Amtsgerichts Kaiserslautern hatten sich am Donnerstag ein 22-Jähriger und ein 24-jähriger Mann zu verantworten, denen die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlich handelnd Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines zur Tatzeit 16-jährigen Schülers zur Last legte.

Am 2. Dezember 2019, gegen 21.30 Uhr, sollen sie den Jugendlichen an einer am Waldrand gelegenen Bushaltestelle in einem Kaiserslauterer Stadtteil abgepasst haben. Dort sollen sie ihn