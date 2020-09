Ein Unbekannter hat am Dienstag an der Berufsbildenden Schule (BBS) am Kaiserbergring einen parkenden VW Polo beschädigt. Die Besitzerin stellte den Wagen laut Polizei um 7.45 Uhr auf dem Parkplatz der BBS ab. Als sie um 15.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Vorne rechts war der Lack zerkratzt und mit einem weißen Lackstift die Zahlen „323“ drauf geschrieben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise unter 0631/369-2150 an die Polizei.