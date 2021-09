Bis zum Betriebsende am Donnerstag, 30. September, bietet das Impfzentrum Kaiserslautern täglich Sonderimpftermine an. Wer will, kann dort ohne Anmeldung vorbeikommen und sich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen. Die letzten Zeitfenster sind Freitag, 24., 10 bis 15 Uhr; Montag und Dienstag, 27. und 28., 10 bis 15 Uhr; Mittwoch, 29., 13 bis 18 Uhr, und am letzten Tag, 30., von 10 bis 15 Uhr.

Die Verwaltung teilt mit, dass bis zum letzten Tag weiterhin Erstimpfungen angeboten werden. Allerdings kommt das Impfzentrum für die Zweitimpfung wegen des erforderlichen Mindestabstands der beiden Impfungen aber nicht mehr in Frage. Betroffene müssen sich selbstständig, zum Beispiel beim Hausarzt, um einen Zweitimpftermin kümmern.