Als die Spielzeit 2019/20 in der Dritten Handball-Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wurde, belegte der TuS Dansenberg den dritten Tabellenplatz. Auch in der kommenden Saison, die Anfang Oktober beginnt, will die auf zahlreichen Positionen veränderte Mannschaft von Trainer Steffen Ecker wieder oben mitspielen. Gesucht wird noch ein Spieler für den Rückraum.

Nach drei Jahren in der Süd-Staffel wurden die Schwarz-Weißen erstmals seit dem Aufstieg der Staffel Mitte zugewiesen. In der kommenden Runde stehen unter anderem wieder Spiele gegen hessische