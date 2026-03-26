Wetten auf den Klassenverbleib des SV Morlautern hat sich zuletzt niemand mehr getraut. Das könnte sich am Sonntag ändern.

Vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Bretzenheim schien der SV Morlautern im Abstiegskampf der Verbandsliga bereits abgeschrieben. Aber die Morlauterer landeten am vergangenen Sonntag mit einem 2:1 den ersten Sieg überhaupt im Jahr 2026, ein Lebenszeichen im Ligakeller. Geht da vielleicht doch noch was mit Blick auf den Klassenverbleib beim SV Morlautern?

Das Matchglück ist zurück

„Wir haben in Bretzenheim gut gespielt, als Bretzenheim Druck machte, auch gut verteidigt. Dazu hatten wir endlich auch mal das nötige Matchglück“, so Morlauterns Trainer Daniel Graf rückblickend auf den zweiten Auswärtssieg der Saison. „Wir wollen das Erfolgserlebnis mal mitnehmen und einen weiteren Sieg nachlegen, vielleicht eine kleine Serie starten“, hofft Graf. Es wäre ein Novum: Zwei Siege in Folge hat der SVM in dieser Runde noch nicht geschafft.

Im Derby am Sonntag (15 Uhr, Stadion Kieferberg) stellt sich mit dem acht Punkte besseren Tabellenzehnten SV Steinwenden ein abwehrstarker Gegner vor. Steinwenden verteidige gut und habe sich durch eine Serie im Herbst aus der gefährlichen Zone freigeschwommen.

Zwei Spieler ragen heraus

„Es wird wahrscheinlich ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Steinwenden ist eine schwer zu bespielende Truppe, die alle ihre Partien eng gestalten konnte. Dazu haben sie mit Spielertrainer Sascha Hammann einen überragenden Akteur in ihren Reihen. Auch Anton Artemov gilt es zu beachten, vor allem bei Standards“, sieht Graf zwei Individualisten im kompakten Steinwendener Kollektiv herausragen. Personell gehe man weiter auf dem Zahnfleisch. „Mex Hofstadt ist nach seinem Kreuzbandriss weiter nicht fit. Wie Dennis Janders Knie auf die Vielbelastung reagiert, ist auch noch offen.“ Es seien sechs bis sieben A-Jugend-Spieler im Kader.

Gegner SV Steinwenden hatte am vergangenen Sonntag auch ein Erfolgserlebnis. Im Heimspiel gegen den TuS Marienborn konnte durch ein spätes Tor von Jonas Heinz zumindest ein Punkt gerettet werden. „Im Auswärtsspiel in Herxheim haben wir den 1:1-Ausgleich in der letzten Minute kassiert, zwei Punkte verloren. Gegen Marienborn haben wir uns den Punkt erarbeitet. Für drei Punkte war die Leistung nicht gut genug. Wir sind aber mit dem Punkt zufrieden“, so Hammann rückblickend.

Steinwenden ist gewarnt

„ Morlautern hat einen gewaltigen Umbruch hinter sich“, sagt Hammann zum anstehenden Gegner. Viele junge Spieler, die noch nicht auf Verbandsliga-Niveau gespielt haben, wurden eingebaut. Das steckt kein Team so einfach weg. Aber in Bretzenheim hat man gesehen, wenn sie vollständig sind und eine Mannschaft auf dem Platz haben, dass sie konkurrenzfähig sein können. Wir müssen gewarnt sein. Bei Sieg schnuppern sie am Klassenerhalt. Wenn wir gewinnen, bauen wir unser Polster auf Morlautern auf elf Punkte aus. Das muss unser Ziel am Sonntag sein. Aber es ist ein Derby“, erwartet auch Hammann einen engen Spielverlauf. Noch sind an den acht verbleibenden Spieltagen 24 Punkte zu vergeben.