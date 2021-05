In der „Hexe“ („Witch“) wird schon früh gegrölt, in der Engelsgasse lauern Teufel – und ein Arzt im blutigen Kittel erfreut sich am Tisch einer bunt gewandeten Runde vorm Bierlokal bester Laune. Die Kostüme passen zu Halloween, sonst wirkt alles normal – bis auf die allgegenwärtige Maskerade, die mit dem Datum nichts zu tun hat. Der allgegenwärtige Mund-Nasen-Schutz erinnert daran, dass das Kneipenleben aufs Neue entschlummern muss.

„Ap November bieten wir unser Aphol Servis ...“, verkündet die Kreidetafel auf dem Straßenpflaster: Irgendwie rührend, wie die italienischen Freunde aus einer Pizzeria in der Steinstraße ihre Gäste bitten, ihnen auch in der Krise treu zu bleiben. Hier wird gekämpft statt gejammert.

Jammern hilft ja nicht. Auch nicht dem diabolischen Trio vor der „Shooter Stars“-Bar. Tabea und ihre beiden Kollegen Lukas und Niklas treiben’s in dem Lokal an der Ecke Engelsgasse als Teufel. Wünschen sich, dass ihre Gäste am letzten langen Abend noch mal teuflisch Spaß haben können, ehe – im wahrsten Wortsinne – eine Durststrecke folgt. Ab heute ist Schluss mit lustig. Die Drei sind ihre Jobs erst mal los. Volle Konzentration gilt ab sofort dem Studium. „Online“, wie Tabea bedauernd anmerkt. So viel Trubel wie am Samstag wird sie so rasch nicht wieder um sich haben.

Erstaunlich, dass – noch eher früh am Abend – alle den für die Lauterer Innenstadt verordneten Schutz tragen. Na ja, fast alle. Zu Sechs sind soeben Polizisten vorbeimarschiert, darunter zwei US-Polizisten. Schon nähert sich ein Trupp auf Vergnügungssuche - ohne Masken. Das gibt einen höflichen Anpfiff. In die entgegensetzte Richtung laufen Polizist und Polizistin zu zweit. Auch sie greifen sich die ersten, die sie ohne Maske erspähen. Es bleibt bei freundlich, aber bestimmt klingenden Ermahnungen.

Vorm Eingang Registrierung

Die meisten der Altstadt-Lokale haben einen Vorposten eingerichtet, an dem vorm Eingang die Registrierungs-Formalien erledigt werden. Vorm Hannenfass übernimmt dies eine eigens engagierte Truppe von Security-Leuten. Da flutscht es mit dem Einschleusen. Man ist überall gerüstet für die so besondere Nacht, in der es viele das letzte Mal vor der (mindestens) vierwöchigen Zwangspause noch mal krachen lassen wollen.

Beim Gedanken an die neuerliche Pause trägt Christopher Molter ein paar Sorgenfalten zur Schau. „Ich weiß nicht, wie lange das noch gutgeht“, sagt der Chef der Vinothek-Weinbar Cuvée am Stiftsplatz zu den neuerlichen Umsatzeinbußen. Wenn wirklich Geld fließe für die notleidenden Gastronomen ... Ohne das Versprochene könnten viele die zweite Zwangs-Ruhephase nicht überleben.

Molters Gäste sind bester Laune - wohlwissend, dass sie nach diesem Abend etwas vermissen werden. Der Gastronom hegt allerdings eine Hoffnung: „Nach dem letzten Lockdown hat es lange gedauert, bis die Leute wieder gekommen sind, bis sie sich wieder rausgetraut haben“, schaut er zurück. Jetzt sei zu erwarten: Sobald wieder erlaubt, werden alle die Chance sofort wieder nutzen. „Ich bin optimistischer Realist“, sagt Molter lachend. Wenn es in vier Wochen weitergeht, läuft es gleich wieder gut. Wenn nicht, ist wohl bald Feierabend.