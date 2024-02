Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 50 Jahren stand in Kaiserslautern ein Weltmeister auf dem Rad an der Startlinie: Klaus-Peter Thaler. Aber den deutschen Meistertitel im Querfeldeinfahren gewann ein anderer, weil er einen Schokoladentag erwischte. An das Rennen, das laut Sportlern über „eine der schwersten Strecken“ führte, erinnert er sich, als wäre es gestern gewesen.

„Über die Saison hatten wir viele Schlachten geschlagen, mal war ich vorne, mal die anderen. Aber in Kaiserslautern hatte ich einen super Tag erwischt, das sieht man ja auch an der