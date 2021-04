„Es ist keine Nacht so dunkel, dass nicht in ihr ein Licht aufblitzt. Auch für unsere trübe und dunkle Gegenwart gilt es, nicht zu verzagen und die Hoffnung auf eine lichtvollere Zukunft nicht schwinden zu lassen.“ Aktuelle Zeilen? Nein! Ein Zitat aus der Pfälzischen Presse im Dezember 1920, vor gut einhundert Jahren, in ihrem Ausblick auf 1921.

Kaiserslautern zum Jahreswechsel 1920/1921: Die Spanische Grippe klingt ab, die Lungentuberkulose wütet weiter. Die Spanische Grippe, eine „grippale Infektionskrankheit, hervorgerufen durch Viren und Bakterien, verbunden mit Fieber“, wie das medizinische Lexikon definiert, plagt Kaiserslautern noch bis ins Jahr 1921. Zu Beginn der Epidemie im Jahr 1917 sterben in Kaiserslautern mit und ohne Infektion 1021 Menschen. Auf dem Höhepunkt der Krankheit, im Jahr 1918, steigt die Sterberate auf 1282 Menschen. Einen Rückgang auf 936 Verstorbene registriert das Standesamt im Jahr 1919. Im Jahr 1920 sterben in Kaiserslautern 849 Menschen. Die „zusätzlichen“ Sterbefälle durch die Spanische Grippe gehen 1920 zurück. Belegungsprobleme im damaligen Distriktkrankenhaus (ab 1. Februar 1924 Städtisches Krankenhaus) gab es nicht.

Nur mit einer anderen Grunderkrankung werden auch Patienten mit der Spanischen Grippe auf eine Isolierstation aufgenommen. Das Distriktkrankenhaus hat Anfang der 1920er Jahre rund 100 Betten. Seit 1910 gibt es einen Chirurgischen Pavillon und seit 1913 eine Entbindungsstation. Es gibt zwei Krankensäle, einen für Frauen und einen für Männer. Die französische Besatzung beschlagnahmt 1918 nach dem Ersten Weltkrieg den Chirurgischen Pavillon, der heute noch als „Franzosenbau“ im Sprachgebrauch ist.

Wie einer Statistik der WHO zu entnehmen ist, hat die Spanische Grippe zwischen 1917 und 1921 weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen das Leben gekostet. Es werden auch Schätzungen bis zu 100 Millionen angegeben. Im Vergleich dazu: Während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 waren 17 Millionen Tote zu beklagen.

Lungentuberkulose ist nicht in den Griff zu bekommen

Die Lungentuberkulose martert Kaiserslautern seit etwa 1890. Zum Jahreswechsel 1920/21 sind noch mehrere Hundert Menschen daran erkrankt. Mit wenig Erfolgsaussichten werden neue Behandlungsmethoden zur Bekämpfung der Krankheit eingesetzt. Die Ärzte empfehlen darüber hinaus den Aufenthalt „an frischer, sauerstoffreicher Luft“. Aus diesem Grund hat die Stadt bereits 1914 ein Walderholungsheim für an Tuberkulose erkrankte Kinder im Bereich der heutigen Schule am Beilstein in der Velmannstraße gebaut. Die Tuberkulose war jedoch nicht in den Griff zu bekommen. Noch im Jahr 1936 registriert die Stadt in einer internen Statistik 914 Neuerkrankungen. Die Nationalsozialisten verbieten die Veröffentlichung.