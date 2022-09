Laut(r)er Häppchen: Spektakuläres am Himmel, Hartnäckig-schönes entlang der Straße und Imposantes auf dem Waldboden: Die Bilder unserer Leser zeigen die Schönheit der Natur.

„Hallo liebe Redaktion, diesen wunderschönen Sonnenuntergang über der Konrad-Adenauer-Straße in Kaiserslautern musste ich euch schicken“, schreibt uns Leserin Moni Meyer-Ottens. Auf ihrem Foto verabschiedet sich die Sonne vor dunklen Wolken und einem orange-gelb gefärbten Himmel malerisch für die Nacht.

Eine beeindruckende Wolkenformation zeigt das Foto von Claudia Gorris. Sie fiel ihr ins Auge, als sie durch die Straße am Hertelsbrunnenring fuhr, berichtet die Leserin. „Über dem Bahngleis Nord bot sich mir für Sekunden dieses schöne Bild“, erzählt Claudia Gorris weiter.

Ein besonderes Bild aus dem Eselstal hat Roswitha Orschel in die Redaktion geschickt. In der Nähe der Waschmühle habe sie erstmals in dieser Saison einen großen Baumpilz gesehen. Der Pilz sehe aus wie ein Schmetterling, schreibt Roswitha Orschel weiter.

„Ich bin der Meinung, dass unsere Sonnenblume für ihre Tapferkeit etwas Aufmerksamkeit verdient hat“, schreibt Silvia Richter. Das sehen wir genau so. Die Blume habe sich selbst versamt und ohne jegliches Zutun der langen Trockenheit genauso getrotzt wie dem Unwetter, schildert Silvia Richter. Die Blume mache den Passanten im Dunkeltälchen viel Freude.

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.