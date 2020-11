Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Sonnige Eindrücke

Der Herbst zeigt sich in den vergangenen Tagen von seiner besonders schönen Seite. Heiner Ebel schickt ein Bild der „Lampenputzer“ im Herbstwind auf dem Hauptfriedhof bei strahlendem Sonnenschein.

Bei der Apfelernte in Hohenecken hat Arno Oehmig zwei „Zwillingsäpfel“ entdeckt. „So eine seltene Laune der Natur – und dann gleich doppelt“, schreibt er. Das wollte er auf einem Foto festhalten.

Vera Teichert hat zwei Schwäne fotografiert, die den spätsommerlichen Novembertag im Volkspark genießen.

Karin Grad schickt ein Bild eines kleinen Fliegenpilzes, der bestimmt noch groß werden will, wie sie dazuschreibt.

Theda Schatteburg hat ein Bild des Schwanenbrunnens geschickt, der sein Wasser noch einmal ordentlich sprudeln und plätschern lässt, bevor er in den Winterschlaf geschickt wird.

Der Herbst – mal grau, mal bunt

„Blick aus dem Fenster – ein Herbstmorgen, wie man ihn sich vorstellt: Nebelschwaden und alles grau in grau“, schreibt Gabriele Knopke. Links oben im Bild könne man aber schon ein klein wenig die Sonne erkennen.

Walter Seybold-Epting hat einen Eisvogel an seinem Gartenteich im Uni-Wohngebiet beobachtet, wie er sich am Goldfischnachwuchs schadlos gehalten hat. „Wir haben’s dem Prachtkerl von Herzen gegönnt“, schreibt er dazu.

Mit Maske im Wald

Volker Kampf war zum Pilzesammeln im Wald und hat dabei entdeckt, dass die Maskenpflicht inzwischen auch im Wald eingehalten wird. „Respekt!!“, schreibt er dazu.