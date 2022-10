Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten, der am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, auf der Oktoberkerwe eine Frau am Fahrgeschäft „Break Dancer“ geschubst hat. Durch den Stoß geriet die Frau mit ihrem Fuß zwischen den Umlauf und die Platte des Fahrgeschäftes, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Frau erlitt einen Fußbruch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.