„Wir lassen uns unsere Stadt nicht kaputtreden“ ist ein offener Brief des Jugendparlaments überschrieben. Darin prangern die Jugendlichen an, dass in der Presse zuletzt meist Negativ-Schlagzeilen über die Stadt zu lesen waren: Mal war es die Haushaltsproblematik, dann die Kriminalitätsstatistik oder die immer wieder aufkochende Diskussion um Sauberkeit. Dass es zwischen den Parteien dabei mitunter öffentlich zur Sache geht, ist wenig überraschend. Die OB-Wahl wirft ihre Schatten voraus.

Der Mann torkelt, die Frau schreit

Das birgt die Gefahr, dass die Studie zur Sicherheit in Kaiserslautern, deren Ergebnisse diese Woche veröffentlicht wurden, wahlkampftaktisch ausgeschlachtet wird. Denn bei der Bürgerbefragung der Technischen Universität ist herausgekommen, dass sich ein erklecklicher Anteil der Befragten in der Stadt, unter anderem im Bereich der Mall und des Rathausvorplatzes, aus unterschiedlichen Gründen unsicher fühlt. Viele Kaiserslauterer mag das wenig überraschen. Wer dort regelmäßig unterwegs ist, macht so seine Erfahrungen: Montag nach dem Stadtrat, 19.45 Uhr, es ist dunkel, mit einer Kollegin laufe ich zur Treppe, die vom Rathausvorplatz hinabführt zur Kreuzung Maxstraße/Burgstraße. Von unten schreit eine junge Frau, was die Kehle hergibt, sie streitet mit einem Mann. Wurde sie angegangen? Werden die beiden handgreiflich? Muss man dazwischengehen? Schnell wird klar, dass der Mann so betrunken ist, dass er kaum noch stehen kann. Ganz zum Ärger der Frau, die ihm so ziemlich jede Beleidigung an den Kopf wirft, die ihr gerade einfällt – und es sind einige.

Dass sich junge Frauen nicht alleine in die Stadt trauen, darf nicht sein

Drei Tage später nach dem Sportausschuss, derselbe Ort, 17.45 Uhr. Diesmal ist es noch hell, weshalb man schon auf einige Meter Entfernung sieht, was der Endzwanziger gerade auf dem Treppenaufgang macht. Er uriniert an die Betonwand, beobachtet von seinem Begleiter. Zwei Begebenheiten, bei denen im Grunde nichts passiert ist. Doch was dem einen ein Kopfschütteln abnötigt, ist für andere Menschen vielleicht erheblich unangenehmer.

So sind es ältere Menschen, aber vor allem junge Frauen, die sich laut Studie beispielsweise abends in der Innenstadt besonders unsicher fühlen. Und die jungen Frauen sind es auch, die auf Vermeidungsstrategien zurückgreifen: Sie nehmen Umwege in Kauf, meiden bestimmte Plätze und Parks, sind im Dunkeln nicht alleine unterwegs. Anders gesagt: Sie haben erhebliche Einschränkungen in ihrem alltäglichen Leben. Das kann so nicht bleiben!

Klarer Auftrag – an die ganze Stadtgesellschaft

Die Studienergebnisse sind ein Auftrag an die politisch Verantwortlichen, der dringend angegangen werden muss. Leicht wird das nicht. Denn es sind viele Punkte, die zum Unsicherheitsgefühl der Menschen beitragen: Müll und Hundekot, Leerstände und Schmierereien, zu schnell fahrende Autos, Betrunkene, Gruppen von Menschen die zusammenstehen, Pöbeleien, Lärm. Da müssen Polizei, Ordnungsbehörden mit an den Tisch, Schul- und Sozialarbeit, die Stadtbildpflege, Verbände und Vereine, Seniorenbeirat und Jugendparlament, die ganze Stadtgesellschaft.

Nun ist es ja nicht so, dass bisher nichts passiert ist: Die Reinigungsintervalle in der Innenstadt wurden beispielsweise erhöht, die Polizei bestreift bestimmte Innenstadtbereiche stärker, erst kürzlich wurde die City-Wacht installiert. Doch die Studie zeigt, dass die bisherigen Anstrengungen nicht reichen. Wie steht es beispielsweise um eine bessere Beleuchtung im Bereich Rathausvorplatz, Mall und Pfalztheater, die zuletzt das Jugendparlament wieder ins Gespräch gebracht hat. Apropos Jugend: Gruppen von Jugendlichen tragen laut Studie zum Unsicherheitsgefühl auf dem Rathausvorplatz bei. Schon bei der TU-Studie „Leben in Kaiserslautern“ aus dem Jahr 2019 kam heraus, dass es eine hohe Unzufriedenheit mit den Freizeitangeboten für Jugendliche gibt. Da muss etwas passieren. Und man muss sich der Menschen annehmen, die rund um Mall und Rathaus zusammenkommen und dafür sorgen, dass sich andere unwohl fühlen.

Es ist nicht alles schlecht

Zurück zur Forderung des Jugendparlamentes, Kaiserslautern nicht nur schlecht zu reden: Die Studienteilnehmer wurden auch gefragt, wie zufrieden sie mit der Lebensqualität in der Stadt sind. 53 Prozent gaben an, sehr zufrieden oder zufrieden zu sein, nur knapp elf Prozent sind dagegen unzufrieden oder sehr unzufrieden. Soll heißen: Bei allen Problemen darf man nicht vergessen, die Lauterer leben zurecht gerne in ihrer Stadt. Sie schätzen die Nähe zum Wald, gehen vielleicht gerne auf Veranstaltungen, den Wochenmarkt oder ins Theater, besuchen Gartenschau, Japanischen Garten, ein Heimspiel des FCK, oder halten auf einem der schönen Freisitze in der Stadt das Gesicht in die Sonne. Kein Grund also, die Studienergebnisse zu skandalisieren, aber ernstnehmen muss man sie – und angehen. Dann leben die Lauterer vielleicht noch lieber hier!